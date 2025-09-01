£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°ú£¶£´¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º Åìµþ»þ´Ö21:46¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª10 25·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á64.83¡Ê+0.82+1.28%¡Ë