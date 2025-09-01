£Î£Ù¶â»þ´Ö³°¼è°ú£³£µ£´£°¥É¥ëÉÕ¶á¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê Åìµþ»þ´Ö21:47¸½ºß £Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3540.00¡Ê+23.90+0.68%¡Ë