インゼルサラブレッドクラブは１日、２５年度の募集馬２１頭を発表した。１歳馬で来年以降のデビューを予定している。社台ファーム、ノーザンファームなど名門牧場から良血馬がそろい、新規会員募集も同日スタートした。コントレイル産駒、キタサンブラック産駒と幅広い顔ぶれで、注目は重賞４勝馬の子となる「スマートレイアーの２４」（牡、父モーリス）。大久保師は「馬体もしっかりしていて成長が楽しみ」と話す。米国重賞