放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が1日、BSフジ「BSフジLIVEプライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、トランプ米大統領の健康不安説について自身の見解を語った。今年の就任後、連日のようにその言動が注目されてきたトランプ氏だが、8月末には4日間、公の場に姿を現さず、米国内をザワつかせた。デーブ氏は「最近ですと、手のあざのようなものをメークで隠して。あと、歩き方が大丈夫かなという、不安