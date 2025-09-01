MÀ¤Âå¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦K-POP¤æ¤ê¤³¤È¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÚK-POP¤æ¤ê¤³¤Î¾Â¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¡Û¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ªº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñ±Ç²è¤È¥É¥é¥Þ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼