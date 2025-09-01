小中学生約35万人、高校生約7万人--過去最高を更新し続ける不登校。夏休み明けのこの時期、わが子の不登校や登校しぶりに心を痛めている保護者は少なくありません。「私の育て方が悪かったのでは」と自分を責めてしまう方もいるでしょう。しかし、そのような思いを抱くのは決して特別なことではありません。『学校が合わない子どもたち それは本当に子ども自身や親の育て方の問題なのか』（前屋毅 著）では、同じような経験をし、