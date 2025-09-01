災害が実際におきたときにできる準備には限りがあります。日頃から災害を知り、備えておくことが重要です。日本で懸念されている巨大地震とは？確認したい災害に備えるための4つのポイントは―社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します【週刊地震ニュース】■東北で震度4を観測する地震先週、国内で震度1以上の地震は、43回ありました。▼8月30日午前1時29分ごろ宮城県石巻市などで最大震度4を観測する地震がありました。震源は宮