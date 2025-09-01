アカペラグループ「ＲＡＧＦＡＩＲ」の土屋礼央が１日、都内で１０作目のエッセー「捉え方を変えてみたら大抵の事が楽しくなった僕の話」の発売記念取材会を行った。発売日でもあるこの日は４９歳の誕生日。ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹのバルーンの飾り付けに土屋は「気づかなかった、ほんとだ！」と笑顔。誕生日に新たにエッセーを発売することについて「前の本をだしたのは４年ほど前だった。もう本を出す機会はないの