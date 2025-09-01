俳優の吉岡秀隆が１日、都内で主演を務めるＷＯＷＯＷドラマ「夜の道標―ある容疑者を巡る記録―」（１４日放送・配信スタート、日曜・後１０時）の完成報告会に高杉真宙とともに登壇した。１７３回芥川賞にもノミネートされた作家・芦沢央氏の「夜の道標」（中公文庫刊）が原作。殺人事件に隠された真実に迫る社会派ミステリーとなっている。ＷＯＷＯＷドラマ１１年ぶりの主演で、事件の担当刑事・平良正太郎を演じる吉岡。