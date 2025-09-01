●9月に入っても まだまだ真夏の延長戦の猛暑続く●湿った空気流入で 大気の状態も度々不安定になる日々●あす2日(火)は一時激しい雨で 道路冠水等に要注意となる可能性も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 9月が始まりましたが、まだまだ真夏の延長戦です。きょう1日(月)の最高気温は、山口市内の36.1度を筆頭に萩や岩国も35度以上の猛暑日を観測しました。山口市内では今年45日目の猛暑日。萩は16日目の猛暑日で、猛暑日の過去最多まで山