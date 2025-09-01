卓球の東京オリンピック（五輪）混合ダブルスの金メダリスト、水谷隼氏（36）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。株式投資での損失について言及した。株やFX（外国為替証拠品取引）などに関する投稿でも注目される水谷氏。8月14日にはFXで米ドル／円を売買し「損切り。今日だけで8桁以上負けた」と明かしていたが、同18日の投稿では「日経平均最高値の恩恵受けれました」と株取引では前日比「10,306,200円」の含み益となったこと