【天津＝吉永亜希子】中国・天津で開かれた中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議は１日、多国間協調をうたう「天津宣言」を採択し、閉幕した。中国の習近平（シージンピン）国家主席は会議で、米トランプ政権の高関税措置を念頭に「いじめ行為に反対する」と主張し、新興・途上国を中心とした「グローバル・サウス」を主導する立場を示した。宣言は、ＳＣＯ加盟国が「より公正な多極的世界」の構築を目指すことを確認