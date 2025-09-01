大人女性に人気のスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、秋冬の新作ブーツ「＋diana BOOTS COLLECTION」が登場。ショートからロング、ニットタイプまで、多彩なデザインで21.5～25.5㎝のサイズ展開。全国のダイアナ店舗や公式WEBSHOPで8月下旬より順次販売されます。クロやアイボリーなど秋冬コーデに映えるカラーで、足元から上品な印象を叶えるラインナップです。