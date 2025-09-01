M!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡Ù´°À®È¯É½²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±¤¤Ç¯¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç1992Ç¯¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢Á´ÎÀÀ©ÃË»Ò¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â