兵庫・神戸市のマンションで女性が刺殺された事件が報じられる中、Xでは、護身用に「催涙スプレー」を携帯することの是非が話題になっている。正当な理由なく刃物を持ち歩くと取り締まりの対象になる可能性があるが、催涙スプレーはどうなのか。法的観点からのリスクを弁護士に聞いた。「職務質問などで発見されれば摘発対象となり得ます」各社報道によると、2025年8月20日にマンションのエレベーター内で住人女性の胸部などを刃物