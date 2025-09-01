６月１９日のプロボクシングＷＢＯ世界ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチで、王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負けした佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が１日、東京・八王子市の所属ジムでジムワークを再開。ジムのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで練習を生配信した。佐々木はシャドーボクシング、サンドバッグ打ち、ミット打ち、スティックミットを使ったディフェンス練習などで約１時間、汗を流した。