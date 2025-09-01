北海道警本部北海道銀行（札幌市）のカードローン契約キャンペーンで贈呈される電子ギフト情報を悪用し、3万6千円相当の電子マネーを不正に取得したとして、札幌・中央署は1日、電子計算機使用詐欺の疑いで、同行の元行員安藤修一容疑者（55）＝同市手稲区＝を逮捕した。逮捕容疑は2024年6月6〜7日、電子マネーに交換できるギフトコードのURLを自身に送信し、不法な利益を得た疑い。北海道銀などによると、容疑者は消費者金