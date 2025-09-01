8月30日放送のABEMA「給与明細」では、インバウンド向けのプライベートサービスで働く、超人気キャストが自身の給与を明かした。【映像】超人気キャストの胸元のジップを全て下ろす様子（実際の映像）日本を訪れる外国人が急増する昨今、その経済効果は8兆円以上ともいわれている。そんな外国人が今殺到しているという、インバウンド向けプライベートサービス店『Gran Erotic Massage Tokyo』に、グラビアアイドルの石原由希が