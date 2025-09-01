議員全員がノーを突き付けました。静岡県の伊東市議会は、田久保真紀市長に対する不信任決議案を全会一致で可決しました。今後、議会を解散するのか、それとも辞職・失職か。田久保市長は今後について明言しませんでした。 【写真を見る】「一度持ち帰りまして中身を検討させていただきたい」田久保真紀市長の不信任決議案可決 混乱の市政にひとつの節目=静岡・伊東市 市長の言動により混乱が続く伊東市。9月1日、ひとつの