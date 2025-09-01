リバプールのMFドミニク・ショボスライが芸術的な直接FKを叩き込み、アーセナル撃破の立役者となった。リバプールの右SBは緊急事態に陥っていた。長年チームを支えたDFトレント・アレクサンダー・アーノルドはR・マドリーへと移籍し、後釜として獲得したDFジェレミー・フリンポンが開幕戦で負傷。さらに、本職のDFコナー・ブラッドリーは負傷明けで、誰が右SBの位置に入るか注目を集めていた。そして、その“穴”を見事に埋