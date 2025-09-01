9月1日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、先週に引き続き、ゲストに森永乳業株式会社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略本部長久野浩子氏とコーポレート戦略本部 ＩＴ改革推進部長鳥居雅氏を迎えて、生成AIの活用や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「生成AIに関してどのような取り組みをされていますでしょうか？