俳優の山下智久（４０）が１日、インスタグラムでライブ配信を行い、ファンに感謝の気持ちを伝えた。山下はこの日、インスタグラムのストーリーズ機能で「本日、９月１日午後８：５０分ごろから自分の言葉でご挨拶させていただきたく、インスタライブさせて頂きます！」と予告。ネット上では「結婚？」などの声も上がっていた。予定時刻を１分ほど過ぎてからライブが開始。６万人もの視聴者に、山下は「元気ですか？こんば