左から：エースバーン、ポケモン 最高ブランド責任者 CBO 伊藤憲二郎氏、元日本代表の柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさん、元日本代表の柏木陽介さん、日本サッカー協会 専務理事 湯川和之氏と「炎のポケモンビブス」を着用した子どもたち日本サッカー協会（以下、JFA）とポケモンは、JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した。同契約を機に、JFAチャレンジゲーム「めざせファンタジスタ！」をポケモンデザイン