カシオ計算機は9月1日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、NBAロサンゼルス・レイカーズ所属の八村塁選手のシグネチャーモデル第5弾「GM-5600RH」を発表した。9月5日に発売する。価格は39,600円。GM-5600RH,GM-5600RHキービジュアル○ブラック＆レッドのカラーリングで力強さと情熱を表現八村選手とG-SHOCKのコラボは今モデルで5回目。今回の「GM-5600RH」は、メタルベゼルを採用した「GM-5600」をベースモデルとし、力強