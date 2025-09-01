関東ラグビー協会は1日、今月13日の関東大学対抗戦Aグループとリーグ戦1部の開幕を前に都内で会見を開き、全16校の監督と主将が出席した。対抗戦昨季3位の明大は、神鳥裕之監督とCTB平翔太主将（4年）が出席。今季のチームを表す漢字を「前」と記し「セットプレーや1対1の接点で前に出続けられることが強み。どんな局面でも前を向いて戦っていきたい」と抱負を述べた。8月25日に20歳未満の1人を含む部員計5人が飲酒。のちに