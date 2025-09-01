イエローの加飾でオシャレさアップの特別仕様車登場！2025年7月10日、スバルは「クロストレック」の一部改良モデルを発表しました。先進運転支援システムの機能向上や、ボディカラーの新色追加などがおこなわれています。【画像】超カッコいい！ これがスバルの特別な「“新”コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）また、新たに特別仕様車「リミテッドスタイルエディション」が追加設定されましたが、どのようなモデ