¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤¬¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¡Ö1¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤­»ÑÀª¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓ´Ä¶­ÉûÂç¿Ã¤äºØÆ£ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤éÊ£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤é¤¬¼Â»Ü¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜÆâ¤«¤é¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ì±Êü¤ÎÈÖÁÈ