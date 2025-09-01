トゲだらけの恐竜が話題となっている。モロッコで発見された化石から体にトゲが並ぶ小型の草食恐竜であることが推定、愛称「パンクロッカー恐竜」は約1億6500万年前に地球を歩き回っていたとされる。 【写真】そのまま「モンハン」に出てきそう！BBCが公開した「パンクロッカー恐竜」イメージ図 パタゴペルタ・クリスタタと命名されたこの恐竜は中生代ジュラ紀中期に生息、その特異な装甲で捕食者から身