J1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1Æü¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÆ£¸¶Í¥Âç¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¡¦Áª¼ê¹ç°Õ¤Î¤â¤È´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï2002Ç¯6·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤ÇÃæ³Ø¤«¤é6Ç¯´Ö¤òÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¡¢2021Ç¯¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ø²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼êÁØ¤Ï¸ü¤¯¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¤«¤é1Ç¯È¾¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿3Ç¯ÌÜ