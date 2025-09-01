人生100年時代、お金に困らない老後を送るための5つの備え人生100年時代といわれていますがとらえ方は人によってさまざま。「まだまだいろんなことを、見たり、聞いたり、体験したりできる！」と楽観的な方もいれば、「長生きすると家族やまわりの人に迷惑をかけるのではないか」「健康が心配」「お金が足りるのか不安」など悲観的な方もいます。長生きには良いこと、悪いことの両面があります。長い人生を楽しく生きるには、両方