¶µ°÷¤é¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·²èÁü¤ò¶¦Í­¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç1Æü¤ËÂáÊá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÍÕ»³Ä®Î©Ãæ¤Î¶µ°÷¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£