2021年の衆院選で候補者の応援演説をする石井章氏＝茨城県取手市参院議員を辞職した石井章氏（68）の公設秘書給与詐欺事件で、公設秘書として勤務させるつもりがない人物から名義の借用を取り付け、国に届け出ていた疑いがあることが1日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は事務所関係者への聴取などから、勤務実態がなかったことの裏付けを進めている。関係者によると、石井氏は名義を使うとの合意を取り付けた上で