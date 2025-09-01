ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手が８月３１日放送のテレビ番組で、来季の日本球界復帰を明言した。巨人・田中将、坂本らと同じ１９８８年生まれの３７歳。日米通算１６５勝右腕は来季、どの球団で腕を振るのだろうか。メジャー１０年目の今季、前田はリリーフで７試合に登板して防御率７・８８。タイガースを退団後、カブス３Ａを経て、現在はヤンキースの３Ａスクラントンに在籍しているが、日本時間同２９日のメッツ戦で３