½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö½÷Í¥¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦Âêºà¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Àâ¡ÖYABUNONAKA¡¼¥ä¥Ö¥Î¥Ê¥«¡¼¡×¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºî²È¤Î¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ï¶â¸¶¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¼Ø¤Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤Î¡¢éðÀî¹¬Íº¤¬´Æ