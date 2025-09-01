¡Ú³ªºÂ¡Û2025Ç¯ 9·î¤Î±¿Àª¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»Õmimiel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡£9·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï?³ªºÂ¡Ê6/22~7/22¡Ë¡ÚLUCKY DAY¡Û9·î8Æü¡ÚKEY TO GOOD LUCK¡Û¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¡ÚLUCKY COLOR¡Û¥Í¥¤¥Ó¡¼¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡ÖÀ®Ä¹´ü¡×¤³¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤¹¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö¤Ê¡ÖÀ®Ä¹´ü¡×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤ÏÆÃ¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤òÃúÇ«¤ËÄ¾¤·