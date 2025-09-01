義父母が亡くなったら、仏壇に位牌や遺影をおく家庭も少なくありません。でも昔の仏壇は大きく、今住んでいる家におくとなると違和感がある場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『義父母がすでに亡くなっている場合、家に仏壇や遺影はありますか？義実家にあった仏壇をうちに置くことになったのですが、かなり大きくて……。遺影も壁に飾ると旦那は言っていますが、抵抗があります。旦那が長男