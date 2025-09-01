「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などサンエックスキャラクターと森永ビスケットがコラボレーション！ 見てかわいい、作って楽しい期間限定パッケージが登場する。＞＞＞パッケージや工作例、プレゼントのクッションをチェック！（写真8点）人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとした「サンエックスユニバース」とコラボレーションした限定デザインの「森永ビスケット」シリー