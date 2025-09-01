私はユミコ（50代）。夫（50代）と2人で静かに暮らしています。息子はハヤトひとりだけ。お嫁さんのアミさん（27歳）は現在妊娠をしていて（7ヶ月）、久しぶりにわが家へ帰省してきました。アミさんと仲良くしていきたい気持ちはあったのですが、私の夢であった息子やそのお嫁さん、孫に囲まれた暮らしが叶わず……。息子をとられたような寂しい気持ちが次第に湧きあがり、アミさんに対して憎々しい気持ちが生まれてしまったのです