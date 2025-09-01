今回の「もっとホークス」は、2日が21歳の誕生日のイヒネ・イツア内野手が登場です。2023年にドラフト1位で入団。身体能力が高く、走攻守そろった大型ショートストップとして期待されています。3年目の今季は初めて1軍出場を経験。成長曲線を描いている真っ最中です。大先輩からの助言を刺激に練習に励む日々や目指す選手像などを語ってくれました。（聞き手・構成＝濱口妙華） ―今季はウエスタン・リーグで90試合に出場