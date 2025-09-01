◆社会人野球・都市対抗大会ホンダ熊本1―4ヤマハ（1日、東京ドーム）大会第5日は1回戦3試合が行われ、2年ぶり18度目出場のホンダ熊本（大津町）は、7年連続46度目のヤマハ（浜松市）に敗れて2大会ぶりの勝利はならなかった。王子（春日井市）は延長10回タイブレークの末の7―6で、パナソニック（門真市）に逆転サヨナラ勝ち。大阪ガス（大阪市）は信越クラブ（長野市）に4―1で勝利した。ホンダ熊本は先発左腕の横川楓