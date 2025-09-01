まちを練り回る巨大な蛇。関川村の「大したもん蛇まつり」です。過去に起きた水害の記憶をつなぐこの祭り。8月31日は3年前の豪雨により被災したJR米坂線の復旧を願うイベントも開かれました。住民たちが担いでいるのは、みこしではありません。大きな目にするどい牙。稲わらでできた大蛇です。関川村で開かれた「大したもん蛇まつり」。村を練り回る蛇の長さは82.8メートル。かつて関川村を襲った水害の記憶をつないできまし