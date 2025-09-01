ガールズグループ KISS OF LIFEの日本デビューが決定した。 （関連：KISS OF LIFE、女性さえも虜にするセクシーの源泉とは？Girl's Dayら第2世代からの継承と革新） KISS OF LIFEは、2023年7月に韓国でデビューした、韓国、タイ、アメリカ出身のジュリー（JULIE）、ナッティ（NATTY）、ベル（BELLE）、ハヌル（HANEUL）による多国籍ガールズグループ。グループ名に