JR¶å½£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¸á¸å7»þ52Ê¬¤´¤í¡¢¾å¤êÉáÄÌÎó¼Ö¡Ê¹¾ËÌ¸á¸å5»þ59Ê¬È¯Ê¡´Ö¹Ô¤­¡Ë¤¬¼¯»ùÅçÀþÀéÁá¡ÁÈ¢ºê¤òÁö¹ÔÃæ¡¢ÀþÏ©Æâ¤Ë¿Í¤¬Î©¤ÁÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ±8»þ26Ê¬¸½ºß¡¢Æ±ÀþÌç»Ê¹Á¡ÁÇîÂ¿¤ÇÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£