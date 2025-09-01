【台北＝園田将嗣】台湾当局は１日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて導入した日本産農林水産物・食品の輸入規制を全面的に撤廃する方針を発表した。パブリックコメント（意見公募）を６０日間行った上で、正式に決定される。福島や茨城など５県産の食品に義務付けてきた放射性物質検査報告書と、すべての日本産食品に対する産地証明書の添付が不要となる。台湾の衛生福利部（衛生省）によると、台湾では２０１１年