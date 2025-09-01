Photo: 小野寺しんいち 本当の意味で誰もが楽しめるって、こういう世界を言うのかも。東京ドーム33個分にも及ぶ広さの万博会場。ジョギングを習慣にしている筆者でも、1日歩き回ったらもうヘットヘトのボッロボロになりました。どうにか快適にならんものか。そんな問題を解決するアイディアが、会場内で実証実験されてます。 Photo: 小野寺しんいち