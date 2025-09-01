元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーがダブルＭＣとして１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。驚きのお嬢様生活を振り返る一幕があった。この日、「家でテーブルクロスは必ず敷く派か敷きたくない派か」についての記事が紹介されると、曜日コメンテーターのタレント・マツコ・デラックスが、かねてから実家が裕福だったことをイジられている大島アナに「すごいわよ！屋久杉