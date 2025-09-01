（台北中央社）台湾が日本から輸入する福島、茨城、栃木、群馬、千葉の5県産の食品について、現在義務付けられている証明書の提出などが、早ければ年内にも全て廃止される。衛生福利部（保健省）が8月29日に関連措置を廃止する条文の草案を公告した。台湾は2011年の東京電力福島第1原発事故を受け、5県産食品の輸入を禁止していたが、22年に大幅に規制を緩和。24年9月には禁輸が継続されていたキノコ類なども解禁され、日本で流通