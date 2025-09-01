（台北中央社）第2野党・民衆党の黄国昌（こうこくしょう）党主席（党首）の呼びかけにより8月30日に台北市内で行われたデモ集会で、一部の参加者や党関係者が警察と押し合いなどになった影響で警察官8人がけがを負った。警政署を管轄する内政部（内務省）は同31日、関連の逸脱した行為が公務執行妨害や強要罪、集会デモ行進法違反に当たるとし、台湾台北地方検察署（地検）に送検すると発表した。デモは党創設者の柯文哲被告＝台