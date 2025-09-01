KTR¤Ë¤è¤ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTHE REVENGE¡Ù¤¬¡¢12·î7Æü¤ËZepp Haneda (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§TOYOTA ARENA TOKYO¤Ï¤É¤ó¤Ê²ñ¾ì¡©²»³Ú¥é¥¤¥Ö»ÈÍÑ»þ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÆâÍ÷²ñ¤ò¥ì¥Ýー¥È¡Ë º£²ó½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢THE ORAL CIGARETTES¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢¹õÌ´¤Î3ÁÈ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü9·î1Æü18»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë