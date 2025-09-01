内野と白根に店舗を構える昭和48年創業のとんかつの店『新潟かつ一 内野店』。 お店のこだわりは、胎内市で飯豊山伏流水と健康資料で育てられた“阿賀北ポーク”を使用。きめ細かく柔らかい肉質で、脂身は口当たりがまろやかな特徴があるそう。ボリューム満点で、昼も夜も家族連れや食べ盛りの学生たちでにぎわいます。 創業当時からの不動の人気メニューが「ふわぁとろとんかつ定食(2,178円/税込み)」。